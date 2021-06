LEGA VAL DI FIEMME E FASSA (TN) * SOLIDARIETÀ: CAVADA, « SONO STATI MESI MOLTO DIFFICILI, LA NOSTRA SEZIONE SI È DISTINTA CON VARIE DONAZIONI A FAVORE DELL’OSPEDALE DI CAVALESE »

Si è svolto lo scorso fine settimana il pranzo della sezione Lega Val di Fiemme e Fassa che ha visto come ospite d’onore Maurizio Fugatti. Presenti al momento conviviale anche la Senatrice Elena Testor, l’Onorevole Mauro Sutto, il Capogruppo in Consiglio regionale, Mirko Bisesti e i Consiglieri provinciali Roberto Paccher e Alessandro Savoi. “La sezione Lega Val di Fiemme e Fassa è la seconda sezione più numerosa del Trentino. – Ha affermato il Consigliere provinciale e Segretario della sezione Gianluca Cavada – Sono stati mesi molto difficili nei quali la nostra sezione si è distinta per la solidarietà con varie donazioni a favore dell’ospedale di Cavalese: si ricordano le attrezzature ospedaliere e a favore delle RSA di Tesero e Predazzo (in questo caso mascherine).

Altro intervento è stato fatto a favore di Sportabili e a favore di una cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Abbiamo aiutato anche una famiglia valligiana a cui era andata a fuoco la casa. Queste solo alcune delle nostre attività”.

Nell’occasione il Consigliere provinciale Gianluca Cavada ha voluto ricordare le persone scomparse nell’ultimo anno tra cui Germani Giorgio, Sieff Lucio e Bortolotti Renzo.