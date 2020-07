LEGA TRENTO * HOTEL EVEREST – AGGRESSIONE ROM: BISESTI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN VISITA ALLA FAMIGLIA SEMBENOTTI, « I  CITTADINI MERITANO MAGGIORE SICUREZZA »

LEGA TRENTO: “ROM E AGGRESSIONE PRESSO HOTEL EVEREST. I CITTADINI MERITANO MAGGIOR SICUREZZA”

Bene l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione quali l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio nei confronti dei rom responsabili dell’aggressione avvenuta presso l’hotel Everest a Trento sabato sera. Una situazione che dimostra come il problema della sicurezza non sia un problema di “percezione” della Lega, ma un problema serio e reale per i cittadini e le attività economiche di Trento. Chiedere maggior sicurezza per la città vuol dire investire in sicurezza senza tentennamenti e senza messaggi che purtroppo hanno caratterizzato il centro sinistra che a Trento amministra da decenni. Trento merita maggior sicurezza e lo può fare solo con un’amministrazione comunale ferma e decisa nel garantire sicurezza ai propri cittadini.

Nella foto alcuni esponenti provinciali della Lega che oggi hanno voluto esprimere solidarietà alla famiglia Sembenotti.