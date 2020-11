LEGA TRENTINO * SPACCIO PIAZZA DANTE: MORANDUZZO, « ANCHE “STRISCIA LA NOTIZIA“ CERTIFICA L’IMMOBILISMO DEL CSX, IL SINDACO HA LA POSSIBILITà DI GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA IN CITTà »

Lega Trento: “Anche Striscia la Notizia, con un servizio di pochi minuti, certifica l’immobilismo del centrosinistra sul tema della sicurezza nel Comune di Trento”.

“Non è con le belle parole che si risolve il problema della sicurezza a Trento e in Piazza Dante. Questo soprattutto in seguito alla recente bocciatura, in Consiglio comunale, di una mozione a firma Lega Salvini Trentino, con la quale si chiedeva di attivare l’operazione Strade Sicure anche nel nostro Comune”, ad affermarlo – successivamente alla messa in onda del servizio di Striscia la Notizia relativo allo spaccio in Piazza Dante – il referente della Sezione Lega Salvini Trentino del comune di Trento, consigliere Devid Moranduzzo. Questi ha poi aggiunto: “Il Sindaco ha la possibilità – e la responsabilità! – di garantire maggiore sicurezza in città e lo può fare tranquillamente.

Non accettiamo giustificazioni di fronte a certe situazioni che non sono tanto dovute al disagio sociale, quanto a vera e propria criminalità impunita. Una persona onesta non si mette a spacciare in nessuna circostanza, neanche nel caso di difficoltà economica. Su questo punto dobbiamo essere irremovibili. Per altre situazioni di svantaggio, gli strumenti per aiutare ci sono, e non sono pochi. I nostri rappresentanti comunali non rimarranno immobili di fronte al prosperare dell’illegalità e si attiveranno a stretto giro per la sicurezza di tutti. Il Sindaco – lo dice la legge – ha il dovere di intervenire.”