LEGA TRENTINO * SEZIONE LEGA VAL DI FIEMME E FASSA: « RINNOVATO IL DIRETTIVO, ELETTI CAVADA, SIMONAZZI, POLO, BARBOLINI, BARDI, AUSERMULLER, FRIOL, DALPALU, SCHMIDT, VAIA, FIORONE »

Si è svolta ieri sera la riunione per rinnovare il direttivo della sezione Lega Val di Fiemme e Fassa. Presenti all’incontro, oltre al Consigliere di valle Gianluca Cavada, anche il Segretario Nazionale della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti, e il Presidente, Alessandro Savoi. La riunione si è aperta con l’intervento del Consigliere e Segretario di sezione, Gianluca Cavada, che ha detto: “Ringrazio tutti per il lavoro svolto dai tesserati e dai militanti della sezione che con duro lavoro sono riusciti a raggiungere risultati importanti come l’elezione di un membro del direttivo in Consiglio provinciale, e per poco anche l’elezione di un secondo Consigliere per la Val di Fiemme e Fassa della Lega, e il consolidamento di un partito che a oggi nelle nostre valli è il primo partito. Si tratta di risultati ottenuti solamente con il cuore e con duro lavoro, fatto anche di tantissimi gazebi e incontri nelle due valli”.

La riunione è poi proseguita con l’intervento dei tesserati presenti, la sezione attualmente ha 150 militanti, e con la votazione per eleggere il nuovo direttivo. Sono stati quindi eletti membri dell’organo, tra cui due donne, i seguenti militanti: Cavada, Simonazzi, Polo, Barbolini, Bardi, Ausermuller, Friol, Dalpalu, Schmidt, Vaia, Fiorone.