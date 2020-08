LEGA TRENTINO – SEZIONE ALA * AMMINISTRATIVE 2020: « PRESENTATA LA LISTA A SOSTEGNO DELLA CANDIDATA SINDACO VANESSA CATTOI »

Presentata la lista Lega Salvini Trentino ad Ala a sostegno della candidata Sindaco Vanessa Cattoi. La lista è così composta: Zendri Gianfranco, Bertè Paola, Cavagna Patrizia, Scarpolini Maria Rosa, Tomasi Carmelina, Fugatti Leonardo, Galli Juri, Giorgi Angelo, Martinelli Mauro, Molteni Maurizio, Sega Marco, Semprebon Giuseppe, Sirianni Renato Gaetano, Spolettini Luca, Tomasi Gabriele, Zendri Andrea.

Al termine della presentazione della lista Gianfranco Zendri ha così affermato: “Con Vanessa Cattoi sindaco, guardiamo ad una città proiettata nel futuro, senza però scordarci delle generazioni che l’hanno costruita: al centro del programma poniamo infatti la famiglia, vista come primo ammortizzatore sociale e come sede naturale per l’educazione dei ragazzi, i cittadini del futuro. In questo senso, l’anziano verrà dal Comune non solo assistito, ma valorizzato nella sua esperienza, che sarà preziosa per una crescita ottimale delle nuove generazioni con progetti e iniziative intergenerazionali.

Inoltre, la nostra è una città a prova di cittadino: bella, ecosostenibile e sicura, dove il volontariato sociale è fortemente incentivato e contribuisce ad arricchire i servizi a disposizione dei cittadini.”