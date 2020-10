LEGA TRENTINO * SESSISMO: “ SITUAZIONE INGIUSTIFICABILE: GRAVISSIME MINACCE ALLE DONNE DEL PARTITO “

Donne Lega Trentino: Situazione ingiustificabile: gravissime minacce alle donne della Lega”.

Sono ingiustificabili le molteplici minacce ed accuse che sono state rivolte, in particolare in questi ultimi giorni, alle donne leghiste.

A fronte di una destra che continua ad incassare pesantissimi insulti, rimango basita per il comportamento omertoso di una sinistra che, rifugiandosi dietro a fallaci e fittizie battaglie per le pari opportunità delle donne, nel concreto poco o nulla fa rimanendo in un silenzio ipocrita che ha il sapore della mancata condanna, se non addirittura del tacito assenso.

Ritengo che siano inaccettabili e indegne, in un Paese che dovrebbe essere civile, questo genere di minacce. Vanno isolate e condannate senza appello.

Gli insulti che sono stati resi pubblici – come quelli rivolti a Silvia Sardone, Aylin Nica, Cristina Patelli, Monica Ceccato, Miriam Scandroglio, Nicla Virgilio, Susanna Ceccardi (e l’elenco potrebbe continuare) – sono ferite per tutta la comunità.

Sono minacce vigliacche che vanno condannate con forza, senza se e senza ma. In caso contrario, la politicamente corretta sinistra dovrà fare i conti con la colpa di aver alimentato esattamente quell’odio che va ben oltre il linguaggio e che finge di voler combattere.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio a nome delle Donne Lega del Trentino.