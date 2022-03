LEGA TRENTINO * MARIA ROMANA DE GASPERI: « DONNA FORTE CHE HA RACCOLTO E SOSTENUTO LA VISIONE DEL PAPÀ, PER I NOSTRI TERRITORI »

16.21 - mercoledì 30 marzo 2022

Ricordo di Maria Romana De Gasperi, scomparsa a 99 anni. A poche ore dalla scomparsa di Maria Romana Degasperi, ne ricordiamo la vita spesa a servizio del nostro paese, prima a fianco del padre, Alcide Degasperi, e poi nelle attività della Fondazione a lui dedicata. L’esperienza di gioventù a fianco del padre l’aveva resa una lucida interprete dei nostri tempi, presente nel panorama politico e sociale del territorio sia trentino, sia italiano, a fianco delle istituzioni in molti ambiti nazionali ed internazionali, senza risparmiarsi anche negli ultimi anni, nonostante ultra-novantenne.

Se è vero che il tempo ci toglie la presenza fisica di persone come Maria Romana che ha attraversato la storia, il loro esempio, ancora moderno, ci accompagna nelle scelte lungimiranti che siamo chiamati ad intraprendere, passando dalla puntuale verifica del progetto evolutivo della nostra autonomia.

In questi giorni vi è un forte segnale e monito a far comprendere che basta abbassare la guardia e l’inevitabile declino sociale vince le sue battaglie. Raccogliamo quindi l’esempio di Maria Romana, donna forte che ha raccolto e sostenuto la visione del padre per i nostri territori, migliorando la coesione politica e sociale non solo del nostro paese ma di tutto il continente europeo.

La figura di Maria Romana Degasperi sarà ricordata dai nostri deputati a fine seduta dell’aula di Montecitorio.

*

Lega Trentino per Salvini Premier