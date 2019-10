LEGA TRENTINO * MANIFESTAZIONE A ROMA: BISESTI, « ORGANIZZàTI 6 PULLMAN, IL 19 OTTOBRE SAREMO ACCANTO A MATTEO SALVINI »

Roma 19 ottobre. Saranno ben sei i pullman che dal Trentino, nella nottata di venerdì, partiranno alla volta di Roma per essere presenti il giorno dopo, sabato, in piazza San Giovanni accanto a Matteo Salvini e la Lega in quella che si annuncia come una manifestazione grandiosa.

Una mobilitazione massiccia per la quale Mirko Bisesti, Segretario Nazionale della Lega Salvini Trentino, ha espresso tutta sua soddisfazione: «Il Trentino dimostra con una presenza importante il grande affetto per Salvini, la fiducia nella Lega, il sostegno alle nostre idee e l’apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti a livello provinciale».

«Manifestare in piazza è un modo per esprimere quell’indignazione», ha inoltre aggiunto Bisesti, «verso un governo nato da giochi di palazzo che pensa solo alle tasse, ha riaperto i porti ed è succube degli eurocrati. In piazza porteremo le istanze di un’Italia decisa a rialzare la testa. Insomma di un Paese vuole tornare grande, difendendo i propri confini, promuovendo la sicurezza, le imprese e tutelando il lavoro».