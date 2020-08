LEGA TRENTINO – GUASTAMACCHIA (FACEBOOK) * TRENTO 2020: « FALSE ACCUSE A COALIZIONE CDX, ECCO COME LO STAFF DI #IANESELLI HA PRESO IN GIRO I CITTADINI MONTANDO UN FALSO CASO SUL #RAZZISMO » (VIDEO)

Ecco quello che penso sulle false accuse alla coalizione di centrodestra a Trento!

Vi spiego come lo staff di #IANESELLI abbia preso in giro i cittadini di Trento, montando un FALSO caso sul #RAZZISMO.Non è di questo che abbiamo bisogno per una campagna elettorale #costruttiva della Nostra Città!Trento ha bisogno di una #marciainpiu.

