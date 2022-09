LEGA TRENTINO * ELEZIONI: « DOMANI 6/9 IL MINISTRO MASSIMO GARAVAGLIA A TRENTO ALLE 14.30, POI SARDAGNA ORE 16.00 E MONTE BONDONE ALLE 16.30 »

11.41 - lunedì 05 settembre 2022

Domani martedì 6 settembre alle ore 14.30 l’onorevole Massimo Garavaglia sarà presente a Trento dove terrà un punto stampa in piazza Duomo insieme ai candidati della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss ed Elena Testor per parlare del turismo trentino e della situazione in città.

Alle ore 16.00 il ministro salirà in funivia a Sardagna per poi proseguire in auto fino al Monte Bondone. Qui alle 16.30 incontrerà gli esercenti, le associazioni e i cittadini del territorio all’hotel Vason.