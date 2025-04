LEGA – TRENTINO * ELEZIONI COMUNALI 4/5: «VISITA MATTEO SALVINI, DIRETTA VIDEO DA TRENTO – MATTARELLO (29/4 – 18.30)» (SEGUI – VEDI – RIVEDI DIRETTA VIDEO STREAMING “OPINIONE”)

18.08 - martedì 29 aprile 2025

PHOTOGALLERY

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Visita del Vicepremier Salvini in Trentino: le tappe e gli eventi.

Nelle giornate del 29 e 30 aprile prossimi Matteo Salvini, segretario federale Lega e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà in Trentino per sostenere la campagna elettorale dei candidati Lega in

diversi comuni e allo stesso tempo svolgere alcuni incontri istituzionali.

MARTEDÌ 29 APRILE

INCONTRI PUBBLICI

Martedì 29 gli appuntamenti del segretario Salvini inizieranno a Trento con un incontro pubblico alle 17.30 a Mattarello presso il Bar Pasticceria Dolce Cuore; nell’incontro con la cittadinanza, Salvini sarà

affiancato dai rappresentanti Lega nelle istituzioni e dai candidati di Trento per il consiglio comunale e le circoscrizioni.

In serata il vicepremier si trasferirà ad Arco dove alle 20.30 si terrà un secondo incontro pubblico presso il Ristorante Beer Garden Arciduca, assieme ai candidati Lega per il comune di Arco.

MERCOLEDÌ 30 APRILE

INCONTRI ISTITUZIONALI

Mercoledì 30 aprile gli appuntamenti del Ministro Salvini avranno inizio con un sopralluogo della nuova ciclovia del Garda assieme al Sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, ed una delegazione dei

rappresentanti Lega; seguirà un incontro a Trento con il Presidente Maurizio Fugatti, assieme a cui effettuerà un sopralluogo presso il cantiere del Bypass ferroviario.

La giornata proseguirà con il trasferimento Baselga di Pinè per la visita al cantiere delle Olimpiadi assieme al Sindaco Alessandro Santuari e al vicesindaco Piero Morelli.

INCONTRI PUBBLICI

Nel pomeriggio Salvini proseguirà con la sua agenda con un incontro pubblico a Levico Terme alle ore 14.30 presso il Ristorante-pizzeria Millenium dove saranno presenti anche i candidati della lista Lega per il Comune ed il candidato sindaco. A seguire alle ore 16.00 il Ministro sarà ad un incontro pubblico a Pergine Valsugana presso il Ristorante Angi, assieme ai candidati Lega. Al termine, Salvini proseguirà il suo percorso verso Bolzano.