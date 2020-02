LEGA TRENTINO * ELEZIONI 2020: « ANDREA ZAMBELLI SARÀ IL CANDIDATO SINDACO A ROVERETO PER LA COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO »

Andrea Zambelli sarà il candidato Sindaco a Rovereto per la coalizione del Cambiamento.

Questo quanto emerso nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto stasera tra i principali referenti della coalizione che governa la Provincia Autonoma di Trento.

L’obiettivo è quello di portare anche a livello comunale quel cambiamento che i cittadini richiedono da tanto tempo.

Ha 44 anni e lavora nell’azienda della sua famiglia. Un nome, quello di Andrea Zambelli, che fa parte della nostra area politico-culturale e che lavorerà per un’altra Rovereto che riuscirà, dopo anni di immobilismo e grazie a una coalizione unita e coesa come non mai avvenuto, a ritornare ad essere un centro economico e culturale del Trentino.

Lega Trentino