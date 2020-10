LEGA TRENTINO * DIRETTIVO: BISESTI, « MARTINA NOGARA è LA NUOVA REFERENTE DELL’ALTOPIANO DI PINé, SONO SICURO CHE SVOLGERà UN OTTIMO LAVORO PER IL BENE DEL PARTITO »

Martina Nogara è la nuova referente per la Lega dell’Altopiano di Piné. A nominarla il Segretario Mirko Bisesti nel corso del rinnovo dei direttivi di sezione della Lega Salvini Trentino. “Martina è una donna determinata, ben voluta dal gruppo e che saprà guidare al meglio la Lega nel prossimo futuro. Sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro per il bene del partito, ma soprattutto per il bene dell’intera comunità dell’Altopiano di Piné.

Con l’occasione voglio ringraziare Carlo Giovannini per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni – assieme al Consigliere provinciale Gianluca Cavada – e per essere riuscito, assieme a tutta la squadra che lo ha sostenuto, a trasformare la Lega nella forza trainante del rinnovamento sull’Altopiano di Piné. Auguro buon lavoro a Martina e a tutti i militanti e sostenitori. Il periodo è incredibilmente delicato e per questo serve più che mai un forte senso di responsabilità e concretezza.”

“Ringrazio il Segretario Bisesti per la fiducia che ha riposto nella mia persona e cercherò di non deluderlo – ha così commentato Martina Nogara che poi ha aggiunto – La Lega sull’Altopiano di Pinè vuole dimostrare a tutti di essere una forza di governo seria e affidabile anche a livello comunale. Riusciremo nell’intento lavorando con sinergia, per il bene comune”.