LEGA TRENTINO * COALIZIONE POPOLARE-AUTONOMISTA: « INCONTRO OGGI A TRENTO PER LE COMUNALI, CON BISESTI – DE BERTOLDI – CIA – GRISENTI – CORADELLO – TESTOR – CONDINI – MICH – RAVAGNI – BROCOLI »

La Coalizione popolare e autonomista del Cambiamento si è riunita stamane a Trento in un lungo e proficuo incontro. Al centro dell’incontro le prossime elezioni comunali in Trentino di maggio 2020 con un particolare focus sul capoluogo trentino.

L’incontro è stato molto costruttivo e si è dato il via ad un gruppo di lavoro della coalizione per la stesura di un programma concreto e lungimirante per dare a Trento e a tanti comuni del Trentino quel rinnovamento che viene richiesto a gran voce da tantissimi cittadini.

I vari esponenti della coalizione hanno iniziato il confronto sul profilo del candidato Sindaco per il nostro capoluogo che, da decisione collegiale, sarà indicato con ampio anticipo”.

È questo quanto dichiarato in una nota congiunta da Mirko Bisesti, Capogruppo regionale e Segretario nazionale della Lega Trentino, Andrea de Bertoldi, Senatore e Presidente di Fratelli d’Italia in Trentino, Claudio Cia, Consigliere provinciale per Agire per il Trentino e Assessore regionale, Silvano Grisenti, Presidente di Progetto Trentino, Antonio Coradello, Consigliere comunale per la Civica Trentina, Elena Testor, Senatrice di Forza Italia, Michele Condini portavoce degli Autonomisti Popolari di Walter Kaswalder, Armando Mich, Presidente Associazione Fassa, Michele Ravagni, Presidente del Consiglio circoscrizionale di Mattarello ed esponente de La Civica, Andrea Brocoli, UDC Trentino.

L’occasione dell’incontro è stata propizia anche per ospitare e congratularsi con il nuovo Presidente dell’Associazione Fassa Armando Mich al quale è stato augurato un buon lavoro.

Foto: archivio Opinione