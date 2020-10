LEGA TRENTINO * AREA GIOVANI: « IL NUOVO REFERENTE CITTADINO DI TRENTO LUCA NICOLUSSI PAOLAZ PRESENTATO OGGI ALLA STAMPA (IN VIA TELEMATICA ALLA MILITANZA) »

Oggi, presso la sede Lega Trentino per Salvini Premier, è stato presentato alla stampa e, in via telematica, alla militanza giovanile il nuovo Referente cittadino Lega Giovani di Trento Luca Nicolussi Paolaz.

Erano presenti il coordinatore Provinciale Lega Giovani Marco Leonardelli, il Referente di Trento Devid Moranduzzo, il vice capogruppo in Consiglio Comunale Daniele Dematté, il Segretario Organizzativo Provinciale Gianni Festini Brosa oltre a Luca Nicolussi Paolaz, consigliere della circoscrizione di Gardolo.

《Il nostro intento resta quello di portare avanti un processo di rinnovamento interno, affiancando ai più esperti anche gli esponenti più giovani.

Con la nomina di Luca Nicolussi Paolaz come referente giovanile di Trento continuerà il lavoro mirato alle tematiche più sensibili cittadine riguardanti i giovani e le loro istanze.

Nei prossimi mesi inizieremo a presentare importanti iniziative in connubio con i nostri consiglieri comunali e provinciali, con particolare attenzione alle tematiche del decoro urbano, della questione abitativa e contro lo spaccio e la criminalità.

Facciamo i nostri migliori auguri, a Luca e al gruppo Giovani Lega di Trento, di buon lavoro da parte del nostro Segretario Mirko Bisesti e di tutta la Lega.

Questo quanto dichiarato, in una nota congiunta, dai presenti.