18.21 - giovedì 04 agosto 2022

È disponibile nella sezione “Documenti/Procedure Competitive Diritti Audiovisivi” del sito l’Offerta al Mercato per i diritti audiovisivi Pacchetto non esclusivo a pagamento per il territorio Italiano relativo al Campionato di Serie A stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024.

