LEGA SALVINI – TRENTINO * SUSSIDI EMERGENZA COVID-19: « SOSPESO IL CONSIGLIERE IVANO JOB IN ATTESA CHE VENGA FATTA CHIAREZZA SULLA VICENDA »

SOSPESO IL CONSIGLIERE IVANO JOB DALLA LEGA SALVINI TRENTINO.

In seguito alla vicenda legata all’ottenimento dei sussidi statali relativi all’emergenza Covid-19 per le partite IVA, il Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti, al fine di tutelare l’integrità del movimento, ha comunicato in data odierna la sospensione dal partito del Consigliere regionale Ivano Job, in attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.