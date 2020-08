LEGA SALVINI – TRENTINO * AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « PRESENTATA LA LISTA A BRENTONICO A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO MASSIMO RAFFAELLI »

Presentata la lista Lega Salvini Trentino a Brentonico a sostegno del candidato sindaco Massimo Raffaelli.

La lista è così composta: Raffaelli Monia, Creazzi Serena, Gottardi Riccardo, Passerini Nadia, Tononi Domenica, Passerini Giorgia, Rubiu Denise, Tonolli Fabrizio, Corbellari Faustino, Zeni Gabriele, Balista Lorenzo, Granitz Denise, Festi Eugenio, Cazzaneli Carlo, Armellini Denis, Godoy Maximiliano Fernando.

Al termine della presentazione della lista Monia Raffaelli ha così dichiarato: “presentiamo un programma che mette al centro la “crescita della persona umana”, vista come fattore indispensabile per un efficace e sano sviluppo della comunità nel suo insieme. Per questa ragione, investiremo fortemente su educazione e cultura al fine di crescere una cittadinanza di qualità, lavoratori di qualità, abili nell’adattarsi e nel rispondere con successo alle sfide poste da un mondo sempre più dinamico. Non dimentichiamo poi ambiente e territorio: la nostra identità passa dalla loro valorizzazione anche attraverso una collaborazione costante con Comuni e Comunità limitrofe.”