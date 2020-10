LEGA SALVINI TRENTINO * AMBULANTI: GIULIANI, « SI TOLGA IL MERCATO DA VIA BELENZANI ED I COMMERCIANTI RIENTRINO NELLE PRECEDENTI POSTAZIONI »

Giuliani: Si tolga il mercato da via Belenzani ed i commercianti rientrino nelle precedenti postazioni. Per lungo tempo è stata oggetto di discussione la presenza di una quota dei banchi del mercato del giovedì in via Belenzani. La scelta, causata dall’impossibilità di utilizzare gli stalli della zona coinvolta dal cantiere di via Esterle, oggi non avrebbe più ragione di rimanere, tuttavia alcune postazioni sono ancora li collocate.

La condizione di marginalità che si crea per quei pochi ambulanti che sono rimasti in via Belenzani, purtroppo non solo non garantisce adeguato passaggio da parte di chi frequenta il mercato, ma non dà sufficiente possibilità di ricavo ai venditori.

Va quindi valutato con urgenza il ripristino delle precedenti postazioni per tutti coloro che sono stati posizionati in forma temporanea in via Belenzani e lo sono ancora oggi.

Inoltre, andranno scelte altre zone della città adiacenti alle vie attuali del mercato dove poter collocare i banchi, cosa richiesta anche dagli stessi ambulanti e dagli esercenti del territorio.

Via Belenzani è più vocata per i plateatici che per il mercato e come tale deve ritornare.

La richiesta verrà depositata sia in consiglio circoscrizionale del Centro storico che in consiglio comunale a Trento, per poter avere risposte tempestive dall’amministrazione.

Gruppo consiliare

*

Lega Salvini Trentino

Cons. Bruna Giuliani

*

Foto: Google Maps