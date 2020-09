LEGA ROVERETO (TN) * ELEZIONI COMUNALI: « ORA VALDUGA SCOPRE CHE A ROVERETO CI SONO I COMMERCIANTI, DOPO CINQUE ANNI DI SARACINESCHE ABBASSATE »

Solo ora – e a pochi giorni dalle elezioni comunali – il Sindaco Valduga e la sua compagine si rendono conto che c’è un problema relativo al commercio a Rovereto. Peccato abbiano avuto ben 5 anni di tempo per accorgersi di come tante saracinesche roveretane siano state abbassate a causa di politiche comunali poco attente alle esigenze dei piccoli commercianti. Si svegliano oggi, mentre siedono fianco a fianco con lo stesso Partito Democratico che ha guidato Rovereto nei cinque anni precedenti, ottenendo gli stessi (non) risultati di Valduga.

Un piccolo contributo non sarà sufficiente ad aiutare quei piccoli commercianti che con il loro lavoro un tempo rendevano la nostra città “il salotto del Trentino”, ma soprattutto è inaccettabile come si sfrutti tale mossa a scopi elettorali dimenticando come la stessa sia frutto del lavoro dell’intero Consiglio comunale durante l’assestamento di bilancio di Luglio. La Lega sul punto è sempre stata coerente e vigile: la rivitalizzazione commerciale del centro storico è da sempre una nostra battaglia.

Per questo motivo, intendiamo adottare un pacchetto di incentivi dedicati – non un contributo una tantum come mancetta elettorale – che, in sinergia con importanti misure di riqualificazione urbana, contribuirà al rifiorire di attività e negozi tipici della nostra Rovereto.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Referente della Lega a Rovereto, Villiam Angeli.