LEGA * *RAI: “ VIA IL CANONE DALLE BOLLETTE, INCOMPRENSIBILI LE REAZIONI SCOMPOSTE “

11.09 - lunedì 19 settembre 2022

Via il canone Rai dalle bollette della luce degli italiani. In un momento drammatico come questo, è necessario garantire interventi immediati a famiglie e imprese e, dall’altra, ragionare sulla tv di Stato tagliando sprechi, maxi stipendi e incrementando la pubblicità. È un modello già seguito da altri Paesi europei, sono incomprensibili alcune reazioni scomposte delle ultime ore. Chi si oppone all’efficientamento della Rai ha interessi da tutelare?

Così una nota delle Lega dopo la proposta lanciata ieri a Pontida.