LEGA * PETIZIONE “ MADE IN ITALY “: BINELLI, « RISULTATO IMPORTANTE NELLE PRINCIPALI PIAZZE DEL TRENTINO, 1.000 LE SOTTOSCRIZIONI E 200 LE NUOVE TESSERE »

Oltre mille sottoscrizioni alla petizione della Lega a difesa del Made in Italy e oltre 200 nuove tessere: questo il risultato della gazebata che si è svolta sabato e domenica nelle principali piazze del Trentino. “Un risultato importante, ottenuto con un incredibile lavoro fatto dai nostri militanti che ci tengo a ringraziare.

Il mio ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno deciso di fermarsi ai nostri gazebo in questi giorni sottoscrivendo una petizione che è fondamentale per tutelare le nostre eccellenze enogastronomiche. È stata anche un’occasione preziosa per dare la possibilità a tutti di potersi tesserare con la Lega.

Il numero di tessere fatte nel corso di questi giorni è una chiara dimostrazione di come la gente abbia bisogno di sentirsi parte integrante di un progetto concreto e comune”, ha affermato il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli.