Lega Nord Trentino * sicurezza via Prepositura e altri quartieri: « Mercoledì 6 NOVEMBRE IN Via BELENZANI la CONFERENZA STAMPA »