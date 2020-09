LEGA MORI (TN) * VIABILITà « INVESTIMENTI GIUNTA FUGATTI DANNO IMPORTANZA AL NOSTRO PAESE, BENE LA DECISIONE DI INVESTIRE 2,8 MLN SULLO SVINCOLO PER SANO »

Le esigenze per una migliore viabilità di Mori iniziano ad essere ascoltate dall’amministrazione provinciale e questo è per merito del Presidente della Provincia Autonoma di Trento che ha capito come la viabilità sia fondamentale per la crescita del territorio anche in vista del superamento dell’emergenza Covid. Accogliamo quindi con piacere la decisione di investire sullo svincolo per Sano a Mori con 2,8 milioni di euro. Si tratta di un intervento che dovrebbe aiutare la viabilità dell’area, dando importanza alle frazioni che non vengono lasciate in secondo piano. A questa opera si aggiunge il finanziamento per 1,7 milioni di euro di un sottopasso per la variante di Mori Ovest.

Questo quanto dichiarato in una nota dalla sezione Lega di Mori