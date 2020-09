LEGA GIOVANI TRENTINO * ROVERETO: « LA CITTà DELLA QUERCIA DEVE TORNARE AD ESSERE PROSPETTIVA VINCENTE PER I RAGAZZI ED IL LORO FUTURO »

Basta con un Comune che si dimentica di noi giovani! La nuova amministrazione comunale a guida centrodestra dovrà puntare su una maggiore attenzione nei confronti di noi giovani. In questi giorni di campagna elettorale abbiamo avuto svariate occasioni di confronto con tanti nostri coetanei che ci hanno sempre fatto rilevare come da parte dell’amministrazione comunale uscente non ci sia stata attenzione nei confronti di noi giovani. Spesso siamo infatti costretti a lasciare la nostra città per trovare sia opportunità di studio sia opportunità lavorative, ma anche per poterci divertire tra amici. Questo è indubbiamente un peccato anche perché la nostra città ha tutte le carte in regola per essere attrattiva per i giovani. Non solo quelli roveretani ma anche di altri comuni a noi limitrofi. Far cultura significa cogliere anche le esigenze culturali giovanili, fondamentali per la Rovereto di domani.

*

Leonardo Divan

Candidato alle prossime elezioni della città di Rovereto.