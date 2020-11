LEGA DEL FILO D’ORO E DOLOMITI ENERGIA * WELFARE: « INSIEME PER L’AMBIENTE E I BAMBINI SORDOCIECHI, PROGETTI SOLIDALI CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE E GAS NATURALE »

Prende il via la partnership fra Lega del Filo d’Oro e Dolomiti Energia attraverso Sinergika, l’iniziativa che supporta progetti solidali attraverso la fornitura di energia elettrica totalmente rinnovabile e gas naturale. Per ogni contratto attivato, l’azienda devolverà 10€ all’anno alla Lega del Filo d’Oro per il progetto “Emozioni di luce”, al fine di offrire sostegno alle attività di diagnosi e all’acquisto di attrezzature e materiali per stimoli visivi per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali assistite dall’Associazione.

La Lega del Filo d’Oro pone da sempre molta attenzione alla sostenibilità ambientale, come dimostra l’ambizioso progetto del nuovo Centro Nazionale, una struttura pensata interamente per l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e progettata all’insegna dell’efficienza energetica e dell’innovazione strutturale. Per dare continuità al proprio impegno al sostegno dell’ambiente, la Lega del Filo d’Oro aderisce al progetto Sinergika – l’iniziativa che supporta progetti solidali attraverso la fornitura di energia elettrica totalmente rinnovabile e gas naturale – di Dolomiti Energia la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia nata per fornire le migliori soluzioni di energia e gas alle famiglie e alle imprese italiane.

Per ogni contratto Sinergika attivato, indicando il progetto solidale “Emozioni di luce”, Dolomiti Energia devolverà 10€ l’anno (che diventano 20 euro se il cliente sceglie sia luce che gas) alla Lega del Filo d’Oro per sostenere le attività del Centro Diagnostico dell’Associazione, contribuendo all’acquisto di attrezzature e materiali per gli stimoli visivi, indispensabili per svolgere attività funzionali al pieno sviluppo delle potenzialità delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Basti pensare che solo nel 2019, il Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro ha seguito 104 persone, erogando 69 valutazioni psicodiagnostiche e 36 interventi precoci per bambini sotto i 4 anni.

Il Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro nasce con l’intento di costruire un ambiente interamente progettato per assicurare alle persone sordocieche e con gravi disabilità, la più completa vivibilità e fruibilità di ogni spazio. Per la sua costruzione è stato scelto l’utilizzo delle fonti rinnovabili, di materiali isolanti ed ecocompatibili che insieme alle schermature solari e al corretto orientamento di ogni edificio, consentono di ridurre drasticamente l’impatto ambientale. Inoltre, sono impiegate pompe di calore geotermiche e il solare fotovoltaico e termico, in combinazione con il “natural cooling” (prelievo di acqua dal sottosuolo per il raffrescamento estivo) per ottenere un gran risparmio anche in termini di gestione economica. L’intero complesso è stato inoltre realizzato con criteri di progettazione strutturale avanzati, in relazione alla classificazione sismica del sito, che prevedono per gli edifici più alti l’impiego di tecniche di isolamento alla base.

“Con l’ambizioso progetto del nuovo Centro Nazionale abbiamo deciso di porre massima attenzione all’efficientamento energetico della nostra struttura al fine di ridurre drasticamente l’impatto ambientale – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – Ma da oggi l’impegno della Lega del Filo d’Oro dedicato alla sostenibilità ambientale cresce grazie alla partnership con Dolomiti Energia che, attraverso Sinergika, ci consentirà di sostenere maggiormente le attività del Centro Diagnostico, punto di riferimento nazionale per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie”.

Sinergika è l’energia che unisce progetti solidali, ambiente e risparmio perché oltre a sostenere Associazioni e Fondazioni no profit che hanno aderito all’iniziativa, offre un risparmio alle famiglie italiane per le proprie forniture di energia e gas. Inoltre, tutta l’energia proviene esclusivamente da fonte rinnovabile, senza emissioni di Co2 in atmosfera, con origine certificata e garantita dal Gestore dei Servizi Energetici: una garanzia che tutela l’ambiente ed il futuro delle prossime generazioni. Aderire a Sinergika è semplice, così come fare qualcosa di concreto per le Persone con disabilità a cui è rivolto il progetto a “Emozioni di luce”: è sufficiente collegarsi al sito della Lega del Filo d’Oro o a quello di Dolomiti Energia per avere tutte le informazioni sul progetto e sottoscrivere direttamente online, in pochi passaggi, l’offerta di energia o gas. Un risparmio per le famiglie ed un contributo importante sul fronte della solidarietà.

“La sostenibilità declinata nel suo triplice valore sociale, ambientale ed economico guida il nostro operato. Questa iniziativa rientra in un impegno più ampio che il Gruppo ha avviato per perseguire uno sviluppo condiviso con le comunità e creare valore per le persone” – dichiara Marco Merler Amministratore Delegato di Dolomiti Energia.

“Sinergika è nata proprio dalla volontà di essere vicini e sostenere le persone con importanti progetti solidali, la natura con energia pulita e il risparmio con offerte vantaggiose – continua Fabrizio Giurgevich, Responsabile Marketing Retail di Dolomiti Energia – Siamo felici che un’importante realtà come la Lega del Filo d’Oro abbia scelto Sinergika dandoci così la possibilità di contribuire, insieme ai nostri Clienti, ai suoi progetti. I Clienti e le Associazioni che si uniranno a Sinergika, parteciperanno alla realizzazione di un importante progetto solidale su tutto il territorio italiano”.

IL CENTRO DIAGNOSTICO DELLA LEGA DEL FILO D’ORO

Individuazione delle potenzialità e accompagnamento verso l’acquisizione delle competenze, insieme allo sviluppo dell’indipendenza sono i tratti caratterizzanti degli interventi valutativi riabilitativi e dei trattamenti precoci realizzati dal Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro. Per ogni ospite, una volta diagnosticate soglia uditiva ed acuità visiva, vengono presentati stimoli sensoriali e materiale specifico, per una corretta valutazione funzionale di vista e udito. In seguito alla valutazione si procede da subito con un piano educativo-riabilitativo personalizzato, che si basa su un approccio specifico per insegnare alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali ad utilizzare al meglio le proprie potenzialità e abilità residue con l’obiettivo di imparare a comunicare con il mondo esterno e garantire loro inclusione sociale ed autonomia

IL CENTRO NAZIONALE DELLA LEGA DEL FILO D’ORO

Con il nuovo Centro Nazionale la Lega del Filo d’Oro, a progetto finito, potrà incrementare i suoi servizi e diminuire i tempi di attesa per la valutazione iniziale e per i trattamenti intensivi.

Dopo quasi 5 anni di costante lavoro, il 1° dicembre 2017 è stato inaugurato il primo lotto del Centro, oggi pienamente operativo, di cui fanno parte edifici strategici come il Centro Diagnostico, i Servizi Educativo-riabilitativi e Sanitari, i Trattamenti Intensivi e le attività Istituzionali. Attualmente sono in corso i lavori per il completamento del secondo lotto dove si trovano le 4 palazzine destinate alle residenze per gli ospiti a tempo pieno, alle palestre e alle piscine per la fisioterapia e l’idroterapia, alla foresteria per le famiglie, alle cucine, alla mensa e alla lavanderia. In particolare, ha fatto molti passi avanti l’impianto aeraulico per la ventilazione meccanica degli ambienti, il riscaldamento e il condizionamento.

Nel corso dell’emergenza Covid-19 si è parlato tanto dell’importanza di questi impianti per garantire la qualità dell’aria e la sicurezza di chi li vive: nel Centro Nazionale, sia nel primo che nel secondo lotto, ci sono unità di trattamento dell’aria (U.T.A.), sistemi di canalizzazioni e bocchette di mandata che immettono aria nei locali direttamente dall’esterno, garantendone il mantenimento della qualità grazie all’elevata efficienza di filtrazione delle macchine. Le unità di trattamento, attraverso una rete di canali di estrazione rigorosamente separata da quella di immissione, espellono l’aria “viziata” all’esterno, attivando anche una funzione di recupero del calore, utile per il contenimento dei consumi energetici. Inoltre, una quota dell’energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti tecnologici del nuovo Centro, compreso quello aeraulico, deriverà dall’impianto fotovoltaico installato sulle pensiline dei parcheggi esterni, così da ridurre i consumi e massimizzare l’impiego di energia rinnovabile.

DOLOMTI ENERGIA

Nel migliorare il pianeta, mettiamo tutta la nostra energia. Rispetto per l’ambiente, attenzione al risparmio e solidarietà: Dolomiti Energia è la scelta di valore nel campo dell’energia.

Le famiglie e le imprese italiane ci scelgono ogni giorno come partner per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, ed è per questo che ci impegniamo a creare soluzioni innovative, capaci di offrire risparmio senza pesare sul futuro dell’ambiente e dei nostri figli.

Per rispettare la natura studiamo infatti ogni singola offerta in un’ottica di basso impatto ambientale, proponendo ai nostri Clienti solamente l’energia rinnovabile prodotta dal Gruppo – valorizzata dal distintivo marchio “100% energia pulita Dolomiti Energia”.