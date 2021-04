LEGA – CONSIGLIERI COMUNALI ALA (TN) * PILCANTE: « LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA RAPPRESENTA UNA VITTORIA IMPORTANTE PER IL BENE DELLA COMUNITÀ »

La chiusura definitiva della discarica di Pilcante rappresenta per noi della Lega una vittoria importante per il bene dell’intera comunità. Con l’occasione vogliamo ringraziare la Giunta Fugatti che si è schierata fin da subito dalla parte della Comunità di Ala ascoltando i cittadini, il comitato e portando avanti l’azione Lega a tutela dell’ambiente e del territorio anche al governo della Provincia Autonoma di Trento. Il tutto senza un’impostazione ideologica, ma cercando di trovare il giusto equilibrio tra tutela ambientale, salvaguardia economica e sviluppo dei territori così come dimostrato in più occasioni dall’azione politica della Giunta Fugatti.

Ci teniamo altresì ad affermare che il risultato ottenuto rappresenti non tanto la vittoria di una fazione politica, quanto piuttosto la vittoria di una comunità che ha – per merito di un’amministrazione provinciale attenta alle esigenze del territorio – ottenuto un risultato molto importante.

Questo quanto ricordato in una nota dai Consiglieri comunali della Lega Salvini Trentino di Ala Vanessa Cattoi, Gianfranco Zendri, Angelo Giorgi e Mauro Martinelli.