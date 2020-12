LEGA CAMERA * MANOVRA: « AUMENTO FONDI PER OLIMPIADI 2026 IN TRENTINO, SPESA DI 45 MLN PER L’ANNO 2021 E DI 50 MLN PER I DUE ANNI SUCCESSIVI »

Manovra, Lega: aumento fondi per Olimpiadi 2026, nostra vittoria. “La Lega non dimentica ciò che le Olimpiadi invernali 2026 rivestono per il Trentino, per le Regioni coinvolte direttamente e per il Paese intero nella ripartenza. Dopo una battaglia portata avanti in Commissione Bilancio abbiamo ottenuto un incremento delle risorse che avevamo inizialmente proposto, attraverso un nostro emendamento alla manovra per la realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi dei giochi invernali presso le Regioni coinvolte, per una spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni per i due anni successivi. Tali contributi rappresentano un modo per rimediare alla miopia del governo nei confronti della montagna e di un intero settore purtroppo in ginocchio a causa della pandemia, lasciato senza agevolazioni e senza un soldo da questo esecutivo”.

Lo affermano in una nota la deputata della Lega in Commissione Bilancio Vanessa Cattoi e i gli altri deputati trentini della Lega Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.