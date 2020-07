LEGA CAMERA DEPUTATI * M49: ON. MATURI, « SÙBITO UN PIANO TRASFERIMENTO PER GLI ORSI PROBLEMATICI »

Orso trentino: Maturi (Lega), subito piano trasferimento.

“Difendiamo gli animali. Occorre subito un piano di trasferimento degli orsi problematici. Occorrono misure concrete e tempestive in grado di tutelare sia l’incolumità dei cittadini sia la sopravvivenza di questi animali. Costa faccia una buona volta il ministro e batta un colpo. Irresponsabile continuare ad ignorare che in Trentino si contano almeno 90 orsi, ben oltre quanti il territorio provinciale Trentino riesca ad assorbirne affinché ci sia un equilibrio tra fauna selvatica e presenza umana. Il governo la finisca di girarsi dall’altra parte e affronti la situazione. Per esempio, contattando i propri colleghi di altri Stati che possano accogliere i plantigradi in eccesso tutelando così il loro benessere”.

Così il deputato della Lega Filippo Maturi, responsabile del Dipartimento Benessere degli Animali.