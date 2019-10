LEGA CAMERA * CASO FIBER: « CONTE RIFERISCA IN AULA URGENTEMENTE PER CHIARIRE SUL POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI »

Lega: Conte riferisca in aula urgentemente sul caso Fiber. Conte riferisca urgentemente in Aula in Senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l’incarico istituzionale che attualmente ricopre e la sua professione di avvocato così come hanno evidenziato alcuni organi di stampa italiani e stranieri”

E’ la richiesta che la Lega avanza oggi nel corso della capigruppo a Palazzo Madama.

“Chiedo ufficialmente alla presidente Casellati – dice Massimiliano Romeo che ha scritto anche una lettera alla terza carica dello Stato – che si faccia carico di portare avanti la nostra richiesta affinché, per rispetto del Parlamento e per le istituzioni, sia chiarita la posizione del presidente del Consiglio anche per tutelare l’affidabilità del nostro Paese a livello internazionale”.