LEGA * BOLOGNA: « ANARCHICI CIRCONDANO IL BANCHETTO ED IMPEDISCONO ALLA GENTE DI AVVICINARSI » (VIDEO)

BOLOGNA, ANARCHICI CIRCONDANO BANCHETTO LEGA E IMPEDISCONO ALLA GENTE DI AVVICINARSI. BORGONZONI: “ECCO I ‘DEMOCRATICI’ CHE MANIFESTAVANO CONTRO LA LEGA IL 14 NOVEMBRE”. “Ecco a voi gli stessi ‘democratici’ che anche il 14 novembre – in occasione della nostra iniziativa al Paladozza – manifestavano contro di noi”. Così la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni dopo che questa mattina a Bologna alcuni ‘anarchici e anarchiche’ hanno circondato il banchetto della Lega in via Marconi, a Bologna, intimidendo la gente che tentava di avvicinarsi e distribuendo volantini in cui è scritto, tra l’altro: ‘Movimento e partiti populisti e razzisti tendono a prender piede, [… ] Non staremo a guardare”. “Parole e azioni che sanno di minaccia. Non ci lasciamo intimidire – dice Borgonzoni – . Grazie a chi ci sta manifestando la propria solidarietà, grazie alle forze dell’ordine, intervenute per garantire la sicurezza. Grazie a cittadini e militanti che stanno sostenendo le nostre battaglie e i nostri progetti per un’Emilia Romagna più libera e realmente democratica”.