LEGA – AVIO (TN) * AMMINISTRAZIONI LOCALI: « CONFERMIAMO LA VOLONTÀ DI CONTINUARE AD AMMINISTRARE CON UNA COALIZIONE CIVICA DI CENTRODESTRA »

Il direttivo della Lega di Avio ha deciso – al termine di una riunione – di continuare con un percorso civico di centrodestra per quanto riguarda il Comune aviense anche per la prossima legislatura.

Una continuazione di percorso che richiede però un chiaro cambio di passo fermo restando che la Lega non ha mai chiesto posizioni e poltrone e questo in parte ha consentito ad altri di occuparle, senza spirito di condivisione politica, spazi che in linea di principio avrebbero potuto meglio esprimere i bisogni dei cittadini.

Si tratta nei fatti di una situazione ormai consolidata e che deve rispondere a quella richiesta – espressa in varie occasioni dai cittadini del comune stesso – di avere un Sindaco espressione della Lega per la prossima legislatura nel solco della continuità della coalizione civica di centrodestra.

Questo quanto dichiarato in una nota dalla Sezione Lega di Avio.