LEAL * TRENTINO: « IL TAR BLOCCA L’ORDINANZA DI ABBATTIMENTO DELL’ORSO ACCUSATO DI AVER FERITO UN TURISTA, GRAZIE ALLA NOSTRA ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM» (PDF SENTENZA)

10.09 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Trento ha bloccato l’uccisione dell’orso ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto tra il plantigrado e un turista francese nel comune di Dro, in Trentino. A seguito dell’incontro ravvicinato l’uomo ha riportato lievi ferite agli arti. Questa decisione è stata presa dalla Presidente del Tar Alessandra Farina con la seguente motivazione: “ Tuttavia, pur comprendendo l’esigenza, sottesa al provvedimento impugnato, di dare un’immediata risposta alle esigenze di sicurezza avanzate dalle comunità coinvolte, l’esame della richiesta cautelare ante causam appare giustificata e meritevole di accoglimento sussistendo l’eccezionale gravità e urgenza di sospendere temporaneamente, nei termini ed ai fini di cui all’art. 61 comma 1 c.p.a., il provvedimento nella parte in cui dispone l’immediato abbattimento dell’orso, senza alcuna possibile alternativa e allo stato senza un accertamento definitivo dell’effettiva riconducibilità dell’aggressione all’orsa nominata KJ1, stante l’evidente irrimediabilità di una sua eventuale esecuzione nelle more della proposizione del ricorso.N. 0001110/2024 Prot.Ag.ID. Per detti motivi la richiesta cautelare ex art. 61 c.p.a. può trovare accoglimento nei termini indicati…”

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL, rimarca: “La soddisfazione di aver bloccato un’esecuzione fuori da ogni logica rafforza la posizione di LEAL che rimane coerente con quanto già affermato in passato: la gestione degli orsi trentini va trasferita al Ministero dell’Ambiente in quanto la provincia di Trento ha dimostrato la gestione fallimentare e antiscientifica del patrimonio faunistico locale . Nel caso particolare degli orsi ricordiamo che sono una specie che gode di super protezioni a livello nazionale ed europeo e devono rimanere sul territorio in cui si trovano grazie a opportuni piani e regole di rispetto e pacifica convivenza.