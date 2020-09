LEAL E ” SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA ” * MORTE ORSA KJ2: « IL 28/9 IL PROCESSO A CARICO DI UGO ROSSI, NOI ANIMALISTI SAREMO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO PER CHIEDERE GIUSTIZIA »

Le associazioni LEAL Lega AntiVIVIsezionista e Salviamo gli Orsi della Luna organizzano la protesta in occasione della prima udienza per il processo a carico di Ugo Rossi, ex presidente della Provincia di Trento.

Il 28 settembre 2020 alle ore 8.30 circa numerosi attivisti per i diritti degli animali si raduneranno davanti al Tribunale di Trento con cartelli, striscioni e bandiere, in occasione del processo a carico dell’ex presidente della Provincia Ugo Rossi e del suo dirigente del Servizio Fauna Maurizio Zonin, per la vicenda della morte dell’orsa KJ2 avvenuta il 12 agosto 2017 durante le operazioni di cattura.

L’orsa al momento della cattura era in compagnia dei suoi due cuccioli: è stata uccisa e la sua prole abbandonata a un destino incerto. L’abbattimento di KJ2 era stato pianificato dando seguito ad una ordinanza, dopo che mamma orsa si era resa “colpevole” di aver graffiato ad un braccio e alle gambe un anziano escursionista accompagnato dal proprio cane, che passandole in prossimità l’aveva messa in allarme. Il fatto ha indignato, commosso e suscitato la ribellione di associazioni, animalisti, comuni cittadini ma anche politici e personaggi del mondo della cultura.

Gian Marco Prampolini, presidente di LEAL, ribadisce: “L’uccisione di KJ2 è stata di fatto una scelta crudele e sconsiderata, una vera e propria giustizia sommaria. LEAL oggi tramite i legali Aurora Loprete e Aldo Truncè si costituisce parte civile. Queste morti sono frutto di una mancanza di educazione alla convivenza e al rispetto degli animali e la Provincia di Trento non riesce a dimostrare alcuna capacità e competenza nella gestione del piano di salvaguardia dell’orso bruno”.

Natascia Pecorari, presidente di Salviamo gli Orsi della Luna, sottolinea: “La giustizia per KJ2 è un atto dovuto per tutti i plantigradi vittime incolpevoli della malagestione della Provincia di Trento: orsi cacciati di frodo, catturati, reclusi e incolpati senza prove di razzie e predazioni. Non ci può essere un equilibrio e una convivenza accettabile senza il rispetto della vita e della libertà di questi animali”.