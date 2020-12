LE IENE * IL VIDEO DI ANDREA BOCELLI PER I 90 ANNI DI CARLO GILARDI: « QUANDO POTRÀ USCIRE E TORNARE LIBERO SARÒ FELICE DI INVITARLA DA ME »

Su Iene.it e sulle pagine Facebook e Instagram della trasmissione il video in cui Andrea Bocelli canta gli auguri per i 90 anni a Carlo Gilardi, protagonista dei servizi di Nina Palmieri.

Bocelli, uno dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo, accompagna il video con queste parole: “Carissimo signor Carlo, e dico carissimo perché già è veramente caro al mio cuore, dopo aver visto il servizio in televisione. Io so che oggi compirà gli anni e intanto voglio farle gli auguri così. (…) L’augurio che ti faccio, anzi che le faccio, chiedo scusa, perché lei è un professore, io solo un cantante di provincia. L’augurio che le faccio è che lei possa venire quanto prima a trovarci perché so che lei ama la campagna come me, sono nato e cresciuto in campagna. Quando lei potrà uscire e tornare libero sarò felice di invitarla e farle vedere i miei animali. Buon Compleanno e a presto! E sursum cordae!”

I servizi andati in onda a “Le Iene” hanno raccontato la vicenda del signor Gilardi suscitando un’ondata di commozione ma anche tanti interrogativi ancora senza risposta. Carlo Gilardi è un uomo di 90 anni – pilastro e benefattore della comunità di Airuno, cittadina in provincia di Lecco – che aveva denunciato la sua ex amministratrice di sostegno accusandola di manovre poco chiare. Secondo lui volevano dichiararlo incapace di intendere e volere, forse, sempre per Carlo, per interessi legati alla gestione del suo ricco patrimonio. Attualmente, e da ormai 39 giorni, Gilardi è ricoverato in una rsa, contro la sua volontà.

Oggi, in occasione di questo festeggiamento importante, la trasmissione di Italia1 ha lanciato l’hashtag #auguricarlo, e sta raccogliendo tantissimi video per lui.

Il video di Andrea Bocelli è su Iene.it al link