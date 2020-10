LAV – ROMA: TAR TRENTO: « HA RIBALTATO LA SUA PRONUNCIA DI POCHI GIORNI FA, CON UNA NUOVA ORDINANZA DÀ IL VIA LIBERA ALLA CATTURA DI JJ4 »

Con una nuova inaspettata ordinanza il TAR di Trento ribalta il proprio precedente pronunciamento e dà il via libera alla cattura dell’Orsa JJ4. Immediata la reazione della LAV che commenta:

“La nuova ordinanza del TAR di Trento è gravissima perché ribalta completamente il giudizio che solo pochi giorni fa aveva scongiurato il rischio dell’ergastolo per JJ4 e consente la cattura dell’orsa in questo delicatissimo periodo mentre sta accompagnando i suoi cuccioli al letargo – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Area Animali Selvatici – oltretutto l’orsa finirebbe rinchiusa nel recinto del Casteller già ai limiti della capienza e del tutto inadeguato come dimostrato dalla recente ispezione disposta dal Ministero dell’Ambiente.

Una situazione intollerabile alla quale ci opponiamo con tutte le nostre forze inviando un’istanza alla Procura di Trento perché proceda con l’immediato sequestro preventivo dell’orsa e il suo affido all’ISPRA che potrà poi così liberarla assieme agli altri orsi ancora detenuti al Casteller”.

*

Foto: archivio Pat