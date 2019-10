LARENTIS E MOSNA (AGIRE) * ABBANDONO RIFIUTI: « A NORD DI VELA SI STA FORMANDO UNA DISCARICA ABUSIVA, SI RIPRISTINI LO STATO DI DECORO »

Abbandono rifiuti, Larentis e Mosna (AGIRE): “A Nord di Vela si sta formando una discarica abusiva. Si ripristini lo stato di decoro”.

Le zone poco vissute o ai margini estremi dei centri abitati spesso diventano il luogo ideale per coloro che praticano l’inciviltà a tutti i livelli. Si sottolinea che la problematica che qui si solleva non è certo un caso isolato, ma trova delle tristi similitudini anche in altre aree poco sorvegliate del Comune di Trento.

Nella zona al limitare nord dell’ abitato di Vela, si è diffusa la pratica dell’ abbandono di rifiuti che a poco a poco ha trasformato questa zona in una discarica abusiva. A ciò si aggiunge che la zona viene frequentata da gente poco raccomandabile nelle ore di minor luminosità.

Per questo motivi, nel nostro ruolo di Consiglieri della Circoscrizione “Centro Storico-Piedicastello”, abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta Comunale di far ripulire l’area da tutti i rifiuti per riportarla ad uno stato di decoro, di installare idonea segnaletica di divieto scarico rifiuti e di prevedere più passaggi – nelle diverse fasce delle giornata – da parte della polizia municipale così da rappresentare un deterrente nei confronti dei trasgressori.

*

Cons. Alfonso Larentis Dallago

Cons. Monica Mosna