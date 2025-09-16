LAND TIROLO * “46 CROCI AL MERITO”: «FRANCO PANIZZA (PRESIDENTE PATT) UNICO TRENTINO INSIGNITO CON L’ONORIFICENZA, PRESENTI KOMPATSCHER – MATTLE – DURNWALDER»

14.42 - martedì 16 settembre 2025

ScreenshotA Castel Tirolo consegnate le Croci al Merito del Land Tirolo. 46 personalità del Tirolo e del Sudtirolo, fra cui eccezionalmente il trentino Franco Panizza, hanno ricevuto la terza più alta onorificenza del Land Tirolo per il loro operato speciale. A Castel Tirolo, con una cerimonia nella Sala dei Cavalieri, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il Capitano del Tirolo Anton Mattle hanno premiato complessivamente 46 persone per i loro meriti speciali a favore del bene comune. La Croce al Merito è dopo l’anello e la medaglia al merito la terza più alta onorificenza conferita dal Tirolo.

Franco Panizza, oggi Presidente onorario del Patt e già Assessore provinciale e Senatore, è l’unico trentino insignito domenica della Croce al Merito (e il secondo nella storia della decorazione) per i suoi “meriti per la cooperazione interregionale dell’Euregio Tirolo Alto Adige Trentino e la promozione delle associazioni transnazionali”. Queste le parole di Panizza su Facebook: “Ringrazio sinceramente le associazioni del Tirolo storico, in particolare la Croce Nera Tirolese, per aver proposto la mia candidatura, l’amico Anton Mattle e il Governo tirolese per averla ufficialmente deliberata, gli amici Presidenti Arno Kompatscher e Luis Durnwalder per averla convintamente sostenuta e tutti gli amici che mi hanno trasmesso negli anni i valori dell’autonomia e dell’autogoverno e con i quali ho condiviso un lungo ed entusiasmante percorso amministrativo e politico per promuovere e valorizzare la nostra identità storica e culturale e contribuire così al rafforzamento dell’Euregio, la nostra vera sfida del futuro, in un mondo sempre più globalizzato e a rischio di omologazione”.

“È per noi un grande piacere poter premiare persone che, con il loro impegno e la loro passione, promuovono il bene comune. I loro meriti sono un esempio per la nostra società e un forte segno di solidarietà e coesione oltre i confini”, ha sottolineato il Presidente Kompatscher. “Le persone premiate oggi rappresentano gli innumerevoli volontari impegnati nei settori più disparati: il loro impegno ha un valore inestimabile, semplicemente impagabile”.

L’impegno dei premiati spazia dal soccorso e dall’assistenza spirituale all’istruzione, alla cultura e all’economia, fino alle questioni sociali e all’amministrazione. Il Presidente Mattle ha aggiunto: “Oggi rendiamo omaggio a donne e uomini che con grande impegno personale e convinzione si assumono delle responsabilità. Proprio in tempi turbolenti, il loro impegno dimostra quanta energia positiva, senso di comunità e dinamismo ci siano nella nostra regione. Gli insigniti meritano quindi il nostro rispetto e la nostra gratitudine, perché dimostrano che la coesione, la disponibilità e lo spirito comunitario sono vivi”.

Il ricevimento tradizionale nella corte antistante Castel Tirolo è stato accompagnato dalla Banda musicale di Proves, assieme a un picchetto d’onore degli Schützen del Burgraviato Passiria. La cerimonia ufficiale nella Sala dei Cavalieri è stata accompagnata musicalmente dalla Banda di clarinetti di Malles.

– Foto con i Presidenti del Sudtirolo Kompatscher e Durnwalder

– Foto con l’ex Governatore del Tirolo Günther Platter