LAMBORGHINI * SUPER TROFEO EUROPA: « NONOSTANTE UNA PENALITà AL NüRBURGRING DI FOLCO E ROSSEL CENTRANO IN GARA 2 IL LORO PRIMO SUCCESSO »

Primo successo della stagione per Kevin Rossel e Alberto Di Folco, che al Nürburgring si sono imposti nella seconda gara del weekend. Per l’equipaggio della Target Racing una vittoria che fa seguito al terzo posto conquistato in Gara 1, quando a dettare legge era stato il binomio del team Bonaldi Motorsport formato da Dean Stoneman, già vincitore a Misano, e Kikko Galbiati.

Il secondo dei cinque doppi appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa ha confermato però in testa alla classe Pro (con nove punti di vantaggio proprio su Stoneman) l’altro equipaggio Target Racing formato da Raul Guzman e Miloš Pavlović, nell’ordine autori di un secondo ed un terzo piazzamento e al loro quarto podio di fila. Un podio su cui sono saliti per la prima volta anche Dorian Boccolacci e Kevin Gilardoni (Oregon Team), secondi appunto in Gara 2.