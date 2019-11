LA CIVICA – COORDINAMENTO VAL DI SOLE * PROTOCOLLO 2020 FINANZA LOCALE: « RIDIAMO AI COMUNI AUTONOMIA GESTIONALE, IL 29/11 SERATA PUBBLICA »

ll Coordinamento Val di Sole del Movimento “La Civica” organizza una serata pubblica dal titolo “Il protocollo 2020 per la finanza locale. Ridiamo ai comuni autonomia gestionale e capacità di presidiare il territorio”, appuntamento che si terrà domani, venerdì 29 novembre, alle ore 20.30, presso la sala congressi del Comune di Malè.

Sarà, questo, un importante momento per approfondire e discutere assieme a Mattia Gottardi, Assessore provinciale agli enti locali, come e cosa cambierà nella gestione dei nostri Comuni di montagna dopo la recente adozione del nuovo protocollo che stabilisce le regole per la finanza locale conferendo nuovi strumenti concreti, anche economici, per poter governare ciascuno all’ambito delle proprie responsabilità.

Restiamo sin da ora a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazione.

*

La Civica

Coordinamento Val di Sole