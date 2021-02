JACOPO ZANNINI (CONSIGLIERE COMUNALE TRENTO) *  SCUOLA PRIMARIA: « MODIFICA SULLA SORVEGLIANZA MENSA, UNA SCELTA CHE PENALIZZA LA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI »

In Provincia la maggioranza di centrodestra sta per attuare definitivamente, manca solo una delibera di Giunta, la modifica sulla sorveglianza mensa, nella scuola primaria. I bambini troveranno altre figure, estranee alla quotidiana didattica, in momenti delicati come quelli della mensa e della ricreazione, nei quali le dinamiche vanno comprese, gestite e calate nel contesto del resto della giornata. Con queste modifiche che non potranno fare affidamento su figure che conoscono meglio. Ciò significherà anche un significativo calo di posti di lavoro.

Si andrà così a minare la continuità educativa per i più piccoli, soprattutto in questo delicato momento. Questa scelta che impoverisce le relazioni fra insegnanti e bambini andrebbe bloccata, molti insegnanti sono preoccupati ma la Giunta tira dritto.

*

Jacopo Zannini componente dell’Assemblea proviciale di Sinistra Italiana del Trentino