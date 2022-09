ITEA SPA * PNRR: « APPROVATI I 5 PROGETTI DEL FONDO COMPLEMENTARE, PER 180 ALLOGGI ED UN INVESTIMENTO DA 18 MILIONI DI EURO »

18.52 - mercoledì 28 settembre 2022

Via libera questa mattina del Consiglio di Amministrazione di Itea ai 5 progetti del fondo complementare al PNRR: interessati complessivamente 180 alloggi tra nuove realizzazioni e riqualificazioni energetiche, per un investimento previsto di oltre 18 milioni di euro.

Questa mattina il Consiglio di amministrazione di Itea Spa ha approvato, nei tempi stringenti dati dal Ministero, i 5 progetti del fondo complementare al PNRR, come da indicazioni della Provincia. “Quello che abbiamo portato a casa quest’oggi è un traguardo importante per la Società a beneficio dell’intera comunità trentina – ci tiene ad informare la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa, a conclusione della seduta odierna del Consiglio di amministrazione della Società – un risultato che ci consentirà di intervenire con progetti di risanamento conservativo e di efficientamento energetico su un numero importante di alloggi, reso possibile grazie all’impegno di tutti i collaboratori della Società che in questi mesi hanno lavorato sodo per portare a termine, nel rispetto dei tempi davvero stringenti, i vari step previsti dal Piano nazionale, e al Consiglio di amministrazione che fin da subito ha creduto nelle capacità della Società di far fronte a questa importante ed epocale sfida”.

Gli interventi deliberati sono riferiti agli immobili di Via Filzi a Trento (si tratta di uno degli angoli del complesso dei Casoni), Via Teatro a Mori, conosciuto come il comparto ex Aziende Agrarie, Via Coltura a Cadine, Via Chiocchetti a Trento e Via Europa a Rovereto.

Nello specifico si tratta di due interventi di risanamento conservativo/ristrutturazione, uno a Trento, in via Filzi, dove verranno realizzati 15 nuovi alloggi attualmente dismessi e il secondo a Mori, in via Teatro, con la realizzazione di 9 nuovi alloggi, due autorimesse di cui una al servizio della collettività, oltre ad alcuni spazi a piano terra anch’essi a servizio della collettività. Altri 156 alloggi di proprietà della società, in immobili di Via Coltura a Cadine, Via Chiocchetti a Trento e Via Europa a Rovereto, verranno interessati da importanti lavori di riqualificazione, anche energetica.

L’investimento complessivo è di circa 18 milioni di euro.

Ora i progetti verranno trasmessi ad APAC, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, che curerà la pubblicazione delle gare di appalto.

“Si tratta di una sfida importante e molto complessa a cui la Società non si è sottratta e raccolta con entusiasmo. L’approvazione di oggi rispetta una delle tappe/date obbligate fissate dal ministero (30 settembre) – sottolinea la presidente Gerosa – La prossima scadenza è quella di fine anno con la pubblicazione dei bandi di gara e poi via via con ulteriori scadenze per arrivare alla conclusione delle opere entro il marzo 2026. Il lavoro della Società sarà teso al completamento di tutte le opere previste nonostante il noto momento di difficoltà che il settore dell’edilizia sta vivendo”.