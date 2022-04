ITEA SPA * ALDENO / PROGETTO CO-RESIDENZA: « PORTE APERTE PER VISITARE GLI APPARTAMENTI PROPOSTI IN LOCAZIONE, IL 7 E 21 APRILE (17.00-19.00) »

19.15 - lunedì 04 aprile 2022

Le visite agli appartamenti sono fissate per i giorni 7 e 21 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19. 00. Progetto Co-residenza di Aldeno: porte aperte per visitare gli appartamenti proposti in locazione.

Due gli appuntamenti per visitare gli appartamenti della Co-residenza, in via Martignoni ad Aldeno, oggetto del nuovo avviso di locazione a canone concordato pubblicato da Itea Spa. L’avviso prevede la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 5 alloggi alle famiglie interessate al progetto della Co-residenza.

Un progetto pilota nato dall’intesa tra il Comune di Aldeno, Itea Spa e la Provincia autonoma di Trento, con cui si intende sperimentare un modello alternativo di abitare basato sulla convivenza tra diverse generazioni e la condivisione di spazi e servizi comuni finalizzati a favorire la socializzazione e la condivisione della gestione della vita quotidiana. Ad accogliere i nuclei familiari in visita, che avranno modo di conoscere da vicino la realtà della co-residenza, saranno presenti la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa, accompagnata dai funzionari della Società referenti del progetto, il Sindaco del Comune di Aldeno, Alida Cramerotti, i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, di Anffas Trentino Onlus, a cui è affidato il servizio di tutoraggio, e del Centro Servizi per il Volontariato.

Il 7 e il 21 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il complesso della Co-residenza di Aldeno, in via Martignoni n. 18, n. 24 e n. 36, aprirà le porte degli appartamenti, oggetto dell’avviso di locazione a canone concordato pubblicato da Itea Spa, a quei nuclei familiari potenzialmente interessati a vivere l’esperienza della Co-residenza, un progetto che, nel 2015, ha preso corpo grazie all’impegno sinergico di Provincia, Itea e Comune, con l’intento di sperimentare forme di convivenza abitativa tra diverse generazioni, famiglie più o meno giovani e persone anziane autosufficienti, in complessi abitativi nei quali, accanto agli appartamenti privati, co-esistono spazi e servizi comuni che rendono facile la socializzazione e la gestione della vita quotidiana.

Proprio per la specificità del progetto della “Co-residenza”, la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi in locazione sarà formulata sulla base del punteggio attribuito al “curriculum sociale” presentato dal richiedente e ad altri criteri definiti nell’avviso stesso. Soddisfatti i criteri di reddito (ICEF) e di residenza, ad essere valorizzati saranno quei nuclei che hanno maturato esperienze e una sensibilità concreta in ambito sociale, come ad esempio persone dedite al volontariato o all’assistenza.

I cinque alloggi in locazione sono così composti: n. 1 appartamento è dotato di due stanze da letto e n. 4 appartamenti hanno una stanza da letto. Le classi energetiche delle unità immobiliari variano dalla classe A+ alla classe C+; le superfici degli alloggi vanno da un minimo di 58 mq a un massimo di 73 mq circa. Tutti gli alloggi sono dotati di un posto auto coperto. Il canone mensile varia da un minimo di 323 euro ad un massimo di 376 euro circa, a cui va aggiunto l’acconto spese mensile.

L’avviso completo e il modulo per presentare la domanda per la locazione di uno degli immobili sono pubblicati all’albo e sul sito di Itea Spa: Avviso per la locazione di 5 alloggi a canone concordato nel complesso della CO-residenza di Aldeno>>

Il termine per presentare la domanda è fissato per il giorno 26 aprile 2022, entro le ore 12.00.

Come iscriversi e prenotare la visita degli appartamenti:

Per le iscrizioni alle giornate aperte, in programma nei giorni giovedì 7 e 21 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, basta prenotarsi ai numeri 0461 803 269 o 0461 803121 dell’Ufficio Locazioni e Cessioni di Itea Spa o inviare una mail a: contratti@itea.tn.it . Le visite si svolgeranno seguendo le direttive in merito alla sicurezza Covid-19.