ITAS TRENTINO VOLLEY * PLAY OFF SCUDETTO 2023: “ SUBITO AVANTI NELLA SERIE DI SEMIFINALE CON PIACENZA, GRAZIE AL SUCCESSO PER 3-0 IN GARA 1 “

23.06 - giovedì 13 aprile 2023

L’Itas Trentino inizia con il piede giusto la serie di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2023, ottenendo subito il punto dell’1-0. Stasera di fronte al pubblico della BLM Group Arena, su cui potrà contare in altre due delle quattro restanti partite, i gialloblù hanno infatti superato in tre set la Gas Sales Bluenergy Piacenza, mai sconfitta prima in questa stagione.

La spinta dei propri tifosi e l’ottima condizione tecnica e fisica messa a punto nei dieci giorni trascorsi dalla precedente partita hanno fatto in modo che la squadra di Lorenzetti si presentasse pronta e carica per l’appuntamento. Piacenza ha provato inizialmente a sorprendere i padroni di casa con la potenza del proprio attacco ed il suo ritmo di gioco rodato da cinque sfide nei quarti di finale con Modena, ma progressivamente ha dovuto lasciare spazio ai gialloblù, tenaci nel tenere resta ad un avversario che conduceva 19-21 il primo parziale ed eccezionali nel trovare il meglio proprio nel finale e nell’intero secondo parziale. Al cospetto di un muro sempre attento ed incisivo (11 block vincenti, nove solo della coppia serba di posto 3 Lisinac-Podrascanin) e una fase di break point ispirata, anche in attacco, la Gas Sales ha perso allo sprint anche la seconda frazione e poi ha lasciato definitivamente spazio a Trento nel terzo set, chiuso già sul 25-18 grazie ad uno strepitoso Lavia.

Il martello calabrese è stato il migliore dei suoi, mettendo a terra 13 punti con il 63% a rete ed un muro, ma ai fini del risultato sono stati importanti anche gli otto punti realizzati da Michieletto (tutti in momenti importanti) e gli undici di Capitan Kaziyski, bravo a riprendersi dopo un avvio in cui Piacenza gli aveva preso subito le misure. Domenica in Emilia gara 2.

La cronaca di gara 1. Dopo diciotto giorni di attesa, l’Itas Trentino si ripresenta di fronte al pubblico della BLM Group Arena in sestetto tipo: Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza risponde con Brizard alzatore, Romanò opposto, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, Scanferla libero. L’inizio è tambureggiante; Simon mura Michieletto (2-3), ma poi Lucarelli spinge out la pipe (5-4) prima che un altro block, stavolta di Caneschi su Lisinac, e una ricostruita di Romanò riconsegnino il vantaggio agli ospiti (5-7). I biancorossi si tengono stretto il +2 sino al 9-11 e poi allungano ulteriormente con Lucarelli (time out Lorenzetti); Lisinac mura Simon e rianima le speranze gialloblù (12-13), ma subito dopo un errore di Kaziyski riallarga la forbice (12-15). Piacenza non concede più nulla sino al 16-19, forte di una fase di cambiopalla molto precisa ed efficiente, poi vede di nuovo riavvicinarsi i locali (19-20) che trovano il pareggio con un errore di Leal a quota 22. Il finale è bellissimo; Trento mette la freccia con Lavia (24-23, time out Botti) e chiude i conti alla prima occasione con un attacco out dell’ex Lucarelli.

La Gas Sales Bluenergy prova a reagire in avvio di secondo parziale (4-6), ma Lavia prima e Michieletto poi consentono all’Itas Trentino di pareggiare i conti già a quota 6 e poi di mettere il naso avanti (10-8 e 11-9). Piacenza risponde subito con Leal (12-12), ma i padroni di casa graffiano di nuovo con Kaziyski (15-13); non basta perché Simon e Romanò si scatenano in fase di break offrendo di nuovo il vantaggio esterno (16-17, time out Lorenzetti).

Alla ripresa del gioco è il momento di Podrascanin (muro di Simon) che prende in mano la situazione murando Simon (18-18), poi ci pensa Kaziyski con un ace che vale il nuovo +2 (20-18). Gli ospiti si innervosiscono, sbagliano in attacco ed in ricezione con Leal e Trento vola sul +4 (23-19), confermando poi il vantaggio sino al 25-22 (pipe di Michieletto).

Sull’onda dell’entusiasmo per il 2-0, l’Itas Trentino parte fortissimo anche nel terzo set (4-2 e 7-2), momento in cui Leal va in difficoltà a rete e viene sostituito da Basic. Lavia è infermabile (9-4) e Trento allunga e poi dilaga (14-6), tenendo a debita distanza gli avversari grazie ad un muro granitico (17-9). A rifinire la magistrale prestazione ci pensano ancora una volta Michieletto e Lisinac, scatenato a muro (21-11 e 25-18).

“Dobbiamo essere sinceri: stasera durante tutto il match non si è vista quell’intensità che solitamente caratterizza questo tipo di partite nei Play Off ma è ovvio che il risultato finale ci piace tanto – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Piacenza durante la serie non sarà più quella che si è vista stasera, ci lascerà meno spazio di azione, ma la squadra è stata brava in particolar modo nel primo set ad essere sempre presente e a vincere quel parziale perché, qualora lo avessimo perso, sarebbe diventato tutto più difficile anche ripensando a quanto era accaduto a Roma in Coppa Italia. Dobbiamo archiviare in fretta questa partita e pensare già a quella di domenica in Emilia”.

Fra tre giorni, domenica 16 aprile, si disputerà infatti gara 2, da giocare al PalaBanca di Piacenza a partire dalle ore 18: diretta Radio Dolomiti e Volleyball World Tv.

Di seguito il tabellino di gara 1 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0

(25-23, 25-22, 25-18)

ITAS TRENTINO: Michieletto 8, Podrascanin 9, Sbertoli 1, Lavia 13, Lisinac 7, Kaziyski 11, Laurenzano (L); Cavuto, Nelli, Džavoronok. N.e. D’Heer, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Leal 9, Caneschi 3, Brizard 1, Lucarelli 6, Simon 9, Romanò 9, Scanferla (L);Basic 1, Recine 1, Alonso 1. N.e. Hoffer, Gironi, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ARBITRI: Lot di Santa Lucia di Piave (Trento) e Cesare di Roma.

DURATA SET: 29’, 30’, 23’; tot 1h e 22’.

NOTE: 2.354 spettatori, per un incasso di 22.772 euro. Itas Trentino: 11 muri, 3 ace, 12 errori in battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 50% (17%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 8 muri, 1 ace, 18 errori in battuta, 7 errori azione, 40% in attacco, 39% (16%) in ricezione. Mvp Lavia.

*

Foto: Marco Trabalza