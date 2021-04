ITAS MUTUA – TRENTO * INCONTRO CON VERTICI FEDERCOOP: « FOCU SU CAMPAGNA VACCINALE / RILANCIO WELFARE TERRITORIALE / SOSTEGNO FORME TUTELA CONTRO LA NON AUTOSUFFICIENZA / PROTEZIONE AMBIENTE E AGRICOLTURA »

ITAS Mutua e Federazione trentina delle Cooperative, insieme per lo sviluppo delle comunità del territorio.

“Siamo interlocutori naturali per lo sviluppo del territorio e come tali vogliamo costruire una nuova stagione fatta di collaborazioni e progetti comuni a beneficio delle nostre comunità, oggi più che mai messe in crisi dalla pandemia che sta colpendo il tessuto economico e sociale trentino”.

Questa la ferma volontà espressa dai vertici di ITAS Mutua e della Federazione trentina delle Cooperative durante un incontro avvenuto nella sede della Compagnia assicurativa al quartiere delle Albere.

Il presidente della Mutua Fabrizio Lorenz, il vice presidente vicario e presidente di ITAS Vita Giuseppe Consoli e l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari hanno accolto i vertici di Federcoop rappresentati dal presidente Roberto Simoni, accompagnato dal vice presidente Italo Monfredini, dal direttore generale Alessandro Ceschi e dal presidente di Cooperazione salute Michele Odorizzi.

I vertici di ITAS e Federcoop hanno condiviso la necessità di unire le forze per sostenere iniziative condivise a favore del territorio, ribadendo il ruolo centrale che le due organizzazioni hanno e potranno avere in futuro per aiutare l’economia e la società trentina a superare questa fase di grave difficoltà.

Da un impulso alla campagna vaccinale al rilancio del welfare territoriale, dal sostegno alle forme di tutela contro la non autosufficienza alla protezione dell’ambiente e dell’agricoltura. Questi alcuni dei temi sui quali i presidenti Lorenz, Consoli e Simoni hanno trovato da subito fertile terreno per future collaborazioni, dentro una logica di sistema che – è stato ribadito – “deve sempre tenere al centro dell’azione la vicinanza alle comunità e la relazione diretta con la persona, valori irrinunciabili ai quali sia ITAS Mutua che Federazione da sempre ispirano la propria attività”.