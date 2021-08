ITAS MUTUA – TRENTO * “ AQUILA BIANCA “: « PREMIATE LE AGENZIE PIÙ VIRTUOSE E SOLIDALI DEL PROGETTO “IMPRESA MUTUALISTICA ” »

Si è tenuto mercoledì pomeriggio presso il Grand Hotel Trento, il premio “Aquila Bianca” che anche quest’anno valorizza le migliori agenzie ITAS del progetto “Impresa mutualistica”.

L’iniziativa, arrivata al suo terzo anno, è finalizzata a sviluppare un approccio sempre più mutualistico da parte del maggior numero di agenzie della Compagnia, chiamate ad assicurare ai soci Itas un servizio di altissima qualità e, nel contempo, a tessere legami sempre più stretti con le associazioni del terzo settore che operano nei territori, ricercando progettualità comuni per il bene delle comunità.

Le agenzie premiate costituiscono delle vere e proprie eccellenze nell’assistenza assicurativa ma non solo, si tratta di professionisti che hanno saputo distinguersi in particolar modo in ambito digitale e nella gestione di progetti mutualistici innovativi in grado di diffondere al meglio i valori di vicinanza e solidarietà che la Mutua trentina ormai da 200 anni promuove sul territorio.

“Il progetto impresa mutualistica sta oramai concretizzando i suoi obiettivi – spiega Giuseppe Consoli, presidente ITAS – ed è perfettamente incarnato dai nostri agenti che rappresentano la Compagnia sul territorio. Un’iniziativa che ormai non è più solo un ambizioso progetto, ma disegna il presente e il futuro di ITAS: lavorare al meglio per sostenere sempre con orgoglio la nostra mutualità in favore dei soci e dei territori in cui essi vivono.

I numeri, soprattutto per una Mutua come la nostra, non sono tutto. Esistono soglie qualitative del servizio dalle quali non possiamo prescindere ed è fondamentale garantirle ricordandoci sempre che noi rispondiamo ai nostri soci assicurati, il vero elemento che ci rende unici nel panorama assicurativo italiano.”

“Lo sviluppo dell’impresa mutualistica rappresenta un vero e proprio successo per ITAS – afferma Alessandro Molinari – amministratore delegato e direttore generale ITAS – come dimostrano i dati, soprattutto sotto il profilo dell’innovazione, della digitalizzazione delle assunzioni e dell’automazione degli incassi. Tutti elementi che incidono in modo estremamente positivo sulla qualità del servizio offerto dai nostri agenti che, tramite i progetti mutualistici che sono in grado di promuovere e che con questa iniziativa vogliamo premiare, costituiscono un fondamentale tassello di identificazione dei valori della nostra Mutua espressi sul territorio.”

Diego Marchignoli, presidente Gruppo Agenti ITAS dichiara: “Oggi voglio esprimere l’orgoglio del Gruppo Agenti di essere alleati fidati della Compagnia. Solo puntando sul nostro valore e continuando a mettere al centro l’attenzione per i soci assicurati sapremo vincere la sfida che questo strategico progetto rappresenta per la più antica mutua assicuratrice d’Italia che festeggia quest’anno i suoi 200 anni di storia”.

Il premio è stato assegnato alle agenzie che si sono distinte in due speciali classifiche, divise nei due gruppi che hanno partecipato all’iniziativa negli ultimi due anni:

– classifica digitale à capacità di utilizzare al meglio le nuove strumentazioni digitali per la gestione dei contratti e dei processi amministrativi.

– classifica progetti à realizzazione o sostegno di specifiche iniziative di valore sociale finalizzate alla valorizzazione del bene comune.

Gli agenti mutualistici premiati possono ora fregiarsi della prestigiosa spilla distintiva Aquila Bianca.

Classifica digitale

Gruppo 1

1. Agenzia Terni, agente Fabrizio Fredduzzi

2. Agenzia Forlì, agente Marcello Casamenti

3. Agenzia Edolo, agenti Luciano Archetti e Gianpaolo Ramus

Gruppo 2

1. Agenzia Pistoia, agente Mara Losanno

2. Agenzia Desenzano, agenti Giacomo e Giuseppe Marniga

3. Agenzia Buccinasco, agente Stefano Ongaro

Agenzia Rieti, agente Mario Iarussi

Classifica progetti

Gruppo 1

1. Agenzia Predazzo, agenti Elio e Luca Brigadoi

2. Agenzia Forlì, agente Marcello Casamenti

3. Agenzia Lavis, agenti Stefano e Alessandra Fattor

Gruppo 2

1. Agenzia Fiera di Primiero, agente Yuri Gadenz

1. Agenzia Rovereto, agenti Walter e Michele Caldonazzi

1. Agenzia Chiavari, agente Adele Mariani

Progetto dell’anno: agenzia Reggio Emilia, Diego Marchignoli

CLASSIFICA GENERALE

Gruppo 1

Agenzia Forlì, agente Marcello Casamenti

Agenzia Lavis, agente Stefano e Alessandra Fattor

Agenzia Terni, agente Fabrizio Fredduzzi

Gruppo 2

Agenzia Desenzano, agenti Giacomo e Giuseppe Marniga

Agenzia Ivrea, agente Marco Rossano

Agenzia Rieti, agente Mario Iarussi

Agenzia Buccinasco, agente Stefano Ongaro