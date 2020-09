ITAS MUTUA * MALTEMPO – SETTORE AGRICOLO: « IN TRENTINO ALTO ADIGE I DANNI STIMATI POTREBBERO SUPERARE I 10 MILIONI DI EURO »

ITAS: il valore di essere Mutua quando le calamità naturali devastano il territorio. Le azioni di ITAS per gli agricoltori trentini colpiti dalle ultime ondate di maltempo.

Sono partiti immediatamente i sopralluoghi da parte dei periti di ITAS Mutua per stimare i danni alle colture agricole duramente colpite dalle ultime avversità atmosferiche; si tratta, in particolare, di pregiati vigneti e meleti del Trentino Alto Adige, con prodotti ormai in fase di raccolta.

Complessivamente, le prime stime quantificano danni patiti dai soci assicurati ITAS che potrebbero superare i 7-8 milioni di euro, gran parte dei quali concentrati nella Regione Trentino Alto Adige-Südtirol.

“Stiamo completando le stime con le nostre squadre di periti già presenti sul territorio da tutta l’estate. Lo faremo nel minor tempo possibile anche poter permettere di proseguire nelle operazioni di raccolta di quella parte di produzione ancora commercializzabile. In un anno come questo, già così complicato, è fondamentale per gli agricoltori poter contare su un partner assicurativo affidabile”, afferma l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari. “ITAS è certamente una delle compagnie leader nel settore agricolo in ambito nazionale, con prodotti all’avanguardia contro le avversità atmosferiche ma anche a tutela di rischi contro la persona e il patrimonio delle famiglie e delle aziende.

Oggi è più che mai necessario porre attenzione ai bisogni di copertura dei diversi rischi cui è esposta qualsiasi attività, in particolar modo nel modo agricolo. La gamma dei prodotti offerti in ambito assicurativo è ampia e sempre più spesso è agevolata da interventi di sostegno da parte delle Istituzioni pubbliche attraverso interventi contributivi e agevolazioni fiscali. Lo sviluppo ulteriore della cultura assicurativa è fondamentale per affrontare il futuro in modo più sereno, conclude Molinari.

“ITAS, che raccoglie nel 2020 più di 50 milioni € di premi nel ramo grandine, è capillarmente diffusa sul territorio regionale” precisa il direttore centrale Alberto Rossi. “Attraverso le proprie agenzie è quindi al fianco degli agricoltori per la difesa del loro raccolto, pronta, grazie all’ampia gamma di prodotti assicurativi ed iniziative, a soddisfare a tutto tondo le necessità di tutela delle persone, del loro patrimonio e delle aziende, anche contro le calamità naturali.”

Un tema, quello della cultura assicurativa, di grande importanza soprattutto per il settore agricolo che deve fare fronte ormai in modo sempre più frequente ai gravi fenomeni atmosferici legati ai cambiamenti climatici, che stanno diventando una costante nella gestione e nella pianificazione delle coltivazioni.

Un progetto di ricerca internazionale condotto dall’Università Tecnica di Vienna (TU Wien) e dal Politecnico di Torino recentemente pubblicato su Nature dimostra chiaramente come le caratteristiche delle piene fluviali e delle precipitazioni degli ultimi anni sono diverse da quelle dei secoli precedenti. Questi ultimi tre decenni sono stati i periodi più colpiti dalle alluvioni in Europa degli ultimi 500 anni, e i fenomeni registrati sono stati più impattanti in termini di durata, estensione spaziale e stagionalità.

È chiaro quindi che conoscere e applicare un’adeguata copertura assicurativa permette una tutela ormai imprescindibile per tutti i professionisti del mondo agricolo.