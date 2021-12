ITAS MUTUA * “ITAS FORUM“ – QUARTIERE LE ALBERE TRENTO: PRESIDENTE CONSOLI, « PER LA NOSTRA COMPAGNIA UN MOTIVO DI ORGOGLIO AVERE CONTRIBUITO ALLA CREAZIONE DI UNA CORDATA DI IMPRESE »

11:16 - 23/12/2021

È stato presentato ufficialmente ieri ai vertici di ITAS il nuovissimo ITAS Forum, l’edificio commissionato dalla Compagnia assicurativa trentina che chiude a sud il quartiere Le Albere a Trento, nei pressi della sede ITAS.

La costruzione dell’edificio, che sarà consegnato nella sua completezza a marzo 2022 a meno di due anni dall’inizio dei lavori, ha attraversato i difficili periodi di lockdown che hanno creato non poche difficoltà operative e logistiche al gruppo di progetto. Ciononostante, la Ati formata da Pichler projects srl, Larentis-Lorenz srl, Gruber srl, Giacca srl e Caliari Giuseppe & C sta proseguendo i lavori nel pieno rispetto dei tempi previsti dal contratto.

La struttura in acciaio con porzioni in calcestruzzo armato sostiene la facciata a montanti traversi (piano terra) e a cellule (primo, secondo e terzo piano).

Massima attenzione è stata data alle tematiche emerse dalla pandemia: è stato realizzato l’impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti ed è stata inoltre massimizzata la possibilità di aerazione naturale in tutti gli uffici.

Particolare considerazione anche alla sostenibilità ambientale con specifiche peculiarità per quanto riguarda la capacità isolante energetica ed acustica dell’involucro edilizio.

ITAS ha puntato molto su questa struttura, dotandola di un auditorium da 250 posti che sarà messo a disposizione della comunità per un utilizzo pubblico, così come ulteriori sale per eventi all’ultimo piano. Gli altri spazi saranno invece destinati in parte ad uffici della direzione Itas e in parte ad usi commerciali.

“I miei complimenti vanno a tutti i progettisti e i lavoratori che si sono impegnati in questa realizzazione – ha affermato Giuseppe Consoli, presidente ITAS, affiancato da Fabrizio Lorenz, presidente ITAS Vita incontrando le maestranze – Per la nostra Compagnia è un motivo di orgoglio aver contribuito alla creazione di una cordata di imprese in larghissima parte della nostra regione di così grande professionalità e impegno, che ha dimostrato le proprie capacità nonostante le difficoltà del periodo, a dimostrazione che non sono queste ultime a limitare chi ha il valore e le qualità professionali adatte. Quest’opera è la dimostrazione concreta della capacità di ITAS di fare da collante tra le eccellenze del nostro territorio.

ITAS Forum vuole rappresentare un segnale chiaro e forte. Un segnale di coraggio che possa costituirsi esempio per tutte quelle realtà economiche limitate dalla pandemia: è necessario guardare al futuro con fiducia, organizzandosi e pianificando progettualità concrete che ci permetteranno di farci trovare pronti non appena saremo chiamati a dare il nostro contributo” – conclude il presidente.

Anche Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS, ha espresso soddisfazione per il risultato: “ITAS con coraggio e lungimiranza decise di acquistare questo lotto del quartiere e di edificarlo in tempi davvero da record. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di gestione del patrimonio edilizio della Compagnia che l’ha vista protagonista della valorizzazione di importanti proprietà come, ad esempio, l’edificio in piazza Silvio Pellico a Trento, recentemente rinnovato, che ha rivitalizzato un’importante area adiacente al centro storico.”

Dettagli tecnici ITAS Forum:

Team di progetto:

Studio BBS srl architettura, coordinamento generale

Aia engineering srl strutture

Tera engineering srl impianti e energia

Ing. Matteo Agostini acustica

Dimensioni principali: 4150 Mq circa di superficie lorda fuori terra

Volume fuori terra (vuoto per pieno): circa 20.000 mc

Superficie interrati: 3550 mq

Auditorium: 250 posti a sedere (destinazione pubblico spettacolo)

Sala terzo piano per eventi privati: 99 posti

Postazioni lavoro ai piani: 50 primo piano, 60 secondo piano oltre a numerose sale riunioni

Posti auto di proprietà ITAS: 89

Costo totale delle opere: 11 milioni di euro oltre ad oneri fiscali e spese tecniche

Foto: rendering