ITALIA VIVA TRENTINO * #PRIMAVERADELLEIDEE: « ELEMENTO CENTRALE DELLA RIPARTENZA È IL TERRITORIO, APPUNTAMENTO SU ZOOM SABATO 17 APRILE ORE 10.00 »

E’ partita il 21 marzo e si concluderà il 21 giugno prossimo la #PrimaveraDelleIdee di Italia Viva: una serie di incontri su temi nazionali e territoriali per trarre elementi di condivisione, supporto e stimolo a fare sempre meglio.

Italia Viva Trentino presenta il progetto la PRIMAVERA DELLE IDEE

APPUNTAMENTO SU ZOOM https://us02web.zoom.us/j/89910935585 SABATO 17 APRILE ORE 10

Tre mesi, di incontri e confronti, che hanno come obiettivo quello di rafforzare una piattaforma contenutistica, programmatica ma anche organizzativa, che ci permetta di essere protagonisti nel prossimo dibattito politico.

Elemento centrale della ripartenza è il territorio. Per questo uno dei tasselli salienti di questo importante percorso, che coinvolgerà tutta la Penisola, sarà quello portato avanti da Italia Viva Trentino e che verrà illustrato in una conferenza stampa sabato 17 aprile.

“Vogliamo dedicare la Primavera alla costruzione del nostro programma di lavoro per il Trentino” spiega la Senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti.

“Ascolteremo il Trentino ed i suoi bisogni: coinvolgendo talenti, realtà d’eccellenza, amministratori locali e raccontando storie di vita e di rinascita.Tassello dopo tassello vogliamo comporre un disegno chiaro per il futuro del nostro territorio. A causa delle restrizioni legate alla pandemia le riunioni saranno virtuali ma non per questo meno approfondite e coinvolgenti. La riprova sono le tematiche dei tavoli che spaziano dalle infrastrutture all’arte passando per temi economici come il Recovery Fund, la transizione digitale, il green e la coesione sociale e territoriale” concludono i membri della Cabina di regia provinciale.

Il programma della conferenza stampa:

Il progetto nazionale la #primaveradelleidee, Sen. Donatella Conzatti;

La Cabina di regia provinciale e le finalità dei tavoli tematici, Elisa Sittoni;

Funzionamento dei tavoli tematici, Elisabetta Pisoni e Gianni Jacucci;

Lancio dei tavoli e presentazione dei rispettivi coordinatori;

Conclusioni: Ass. Salvatore Panetta e Cons. Andrea Robol.

*

Italia Viva Trentino