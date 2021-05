ITALIA VIVA TRENTINO * COVID: « ABBIAMO CHIESTO UN “ CAMBIO DI PASSO ”, ORA POSSIAMO PROGRAMMARE LE RIAPERTURE » (IL 22 MAGGIO GAZEBO A TRENTO E ROVERETO) »

Grazie al Presidente Draghi. Grazie al Generale Figliuolo. Grazie alla Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento, a tutti gli alpini e i volontari del Trentino.

Grazie a tutti gli operatori sanitari.

Una preghiera per tutti i parenti e gli amici che ci hanno lasciato e l’augurio di pronta guarigione a tutti coloro che sono ammalati: forza e coraggio.

I numeri sono confortanti: più di mezzo milione di vaccinati giorno.

20 milioni sono gli italiani vaccinati.

In sicurezza gli over 70.

Italia Viva ha chiesto e realizzato un “cambio di passo” che è stato fondamentale per l’Italia. Ora possiamo finalmente programmare le riaperture e far ripartire l’Italia.

Un gazebo sarà presente sabato prossimo 22 maggio 2021

a Trento in via Oss. Mazzurana dalle 09:00 alle 13:00

e uno a Rovereto in via G. M. Della Croce/angolo via Tartarotti n.1 dalle 09:30 alle 12:00

per dire ancora. Grazie

*

Italia Viva Trentino